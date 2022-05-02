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Северодонецк может попасть в осаду, - Гайдай

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Северодонецк, Понедельник 02 мая 2022 16:31
Северодонецк может попасть в осаду, - Гайдай Фото: Северодонецк (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные эксперты не исключают, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российские оккупанты не смогут занять его во время штурма. Город может стать вторым Мариуполем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, так что захватить областной центр Луганщины будет крайне тяжело. Но орки могут пойти другим путем - по мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, воины дадут врагу достойный отпор", - написал он.

По его словам, сакральная для президента РФ Владимира Путина дата - 9 мая, будет тяжелым днем.

"Рашисты усилят обстрелы и будут пытаться уничтожить как можно больше населенных пунктов Луганщины. Возможные провокации", - уверен глава области, добавив, что уже ужесточены меры безопасности на блокпостах, так как участились случаи захвата россиянами гуманитарного транспорта и формы ВСУ.

Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты сосредоточились на взятии под полный контроль Рубежного. Также они готовят наступление на Северодонецк.

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