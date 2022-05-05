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Ситуация очень тяжелая. Враг пытается прорваться через Белогоровку и Рубежное, - Гайдай

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Луганск, Четверг 05 мая 2022 15:30
Ситуация очень тяжелая. Враг пытается прорваться через Белогоровку и Рубежное, - Гайдай Фото: глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай (t.me\dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал ситуацию в Луганской области очень тяжелой. Враг не оставляет попыток прорваться и занять крупные города региона - Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Ситуация очень тяжелая. Враг пытается совершить прорыв в районе Белогоровки и Рубежного. Ситуация может измениться каждый день, а то и час", - рассказал он.

Гайдай в который раз попросил всех эвакуироваться. Кроме того, по словам главы региона, удалось организовать подвоз воды в Лисичанск и в Северодонецк.

"Мы сегодня договорились, чтобы получить несколько огромных емкостей для воды. Будем пытаться развозить их по Лисичанску, Северодонецку", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты сосредоточились на взятии под полный контроль Рубежного. Также они готовят наступление на Северодонецк.

В то же время ВСУ начали атаковать на Харьковском и Изюмском направлениях.

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