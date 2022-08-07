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Враг сосредоточил усилия на востоке. Гайдай рассказал о ситуации на фронте

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Воскресенье 07 августа 2022 09:33
Враг сосредоточил усилия на востоке. Гайдай рассказал о ситуации на фронте Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на переброску части живой силы и техники в южные области, Россия сосредоточила свои усилия на востоке Украины. Оккупанты трижды штурмовали с нескольких сторон Верхнекаменское.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Враг трижды организовывал штурмовые действия, при каждом из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вел наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления наших Вооруженных сил вынужден был отступить. 12 раз россияне применяли ствольную артиллерию, еще четыре - реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли два ракетных удара", - заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, прифронтовые населенные пункты оккупанты обстреляли из всех возможных видов вооружения. Шесть ударов были нанесены авиацией.

Тем временем в Рубежном россияне начали хоронить тела 63 гражданских, которые были убиты около 4 месяцев назад.

"Хочется спросить – а еще позже нельзя было начать? Большей территорией города россияне овладели еще в апреле. Неужели необходимо было ждать самой жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц", - добавил Гайдай.

Фото: разрушения на востоке Украины (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия начала развертывать дополнительные силы и средства ПВО на территории Беларуси.

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