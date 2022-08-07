Ворог зосередив зусилля на сході. Гайдай розповів про ситуацію на фронті
Попри перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, Росія зосередила свої зусилля на сході України. Окупанти тричі штурмували з декількох сторін Верхньокам'янське.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири - реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, нанесли два ракетних удари", - заявив Гайдай.
За словами голови Луганської ОВА, прифронтові населені пункти окупанти обстріляли з усіх можливих видів озброєння. Шість ударів були завдані авіацією.
Тим часом в Рубіжному росіяни почали ховати тіла 63 цивільних, які були вбиті близько 4 місяців тому.
"Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще у квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць", - додав Гайдай.
Фото: руйнування на сході України (t.me/luhanskaVTSA)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, Росія почала розгортати додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі.
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