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Ворог зосередив зусилля на сході. Гайдай розповів про ситуацію на фронті

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Неділя 07 серпня 2022 09:33
Ворог зосередив зусилля на сході. Гайдай розповів про ситуацію на фронті Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, Росія зосередила свої зусилля на сході України. Окупанти тричі штурмували з декількох сторін Верхньокам'янське.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири - реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, нанесли два ракетних удари", - заявив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, прифронтові населені пункти окупанти обстріляли з усіх можливих видів озброєння. Шість ударів були завдані авіацією.

Тим часом в Рубіжному росіяни почали ховати тіла 63 цивільних, які були вбиті близько 4 місяців тому.

"Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще у квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць", - додав Гайдай.

Фото: руйнування на сході України (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, Росія почала розгортати додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі.

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