Враг пробует активнее проводить воздушную разведку над Одессой, чтобы интенсивнее бить ракетами, - спикер ОВА

В Одессе и области сохраняется высокая угроза новых российских ракетных ударов, и оккупанты пробуют увеличить проведение воздушной разведки в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

"Противник пытается более активно проводить воздушную разведку, для того, чтобы еще интенсивнее проводить ракетные обстрелы. Напоминаю, что угроза нанесения именно ракетных ударов остается очень высокой", - рассказал он.

Братчук отметил, что тактика врага: попытки уничтожить объекты инфраструктуры и логистические транспортные коридоры в Одесской области.

"Наши силы противовоздушной обороны усовершенствуют свою деятельность и эффективность", - добавил спикер ОВА.

После вражеских ударов вчера вечером эта ночь прошла в Одессе и области спокойно, без обстрелов.

Также Братчук обратил внимание на активизацию рашистов в информационно-психологическом давлении на жителей региона, и призвал граждан не вестись на провокации и фейки в сети, но соблюдать "информационную гигиену" и доверять только официальным источникам.