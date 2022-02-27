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Враг понес огромные потери за три дня: оперативные цифры

Автор: Анна Шиканова

За последние три дня военные РФ понесли огромные потери. Как в технике, так и в личном составе. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила оперативные данные за 24, 25 и 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24, 25, 26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушек 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточены на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны по времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.

Напомним, ранее мы писали о том, что следить за оперативной ситуацией в Украине можно в нашей онлайн-трансляции.

А также мы сообщали, что в СНБО дали данные по потерям противника.

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