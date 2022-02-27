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Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике, - СНБО

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Воскресенье 27 февраля 2022 10:03
Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике, - СНБО Фото: Алексей Данилов рассказал о потерях врага (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские оккупанты понесли большие потери за прошедшие сутки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Четвертый день национального сопротивления. День и ночь показались горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Продолжаются тяжелые бои у Харькова, который враг хочет осаждать. На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования. Ночью в столице происходил "отстрел" вражеских ДРГ", - сообщил Данилов.

Он добавил, что эта работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и сегодня.

"Президент Украины, Правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице - работают над организацией отпора российскому вторжению. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем ​​нашего Национального сопротивления мы крепнем!" - написал секретарь СНБО.

Запад ввел смертельные для российской экономики санкции, набросив финансовую петлю на шею кремлевскому режиму, и начинает постепенно ее затягивать.

Все большее число стран присоединяются к оказанию помощи Украине.
Но самый главный наш ресурс – это сила Национального, действительно Всенародного сопротивления, опираясь на которое Украина непобедима.

Напомним, что Зеленский обратился к белорусам.

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