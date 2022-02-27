Ворог зазнав величезних втрат за три дні: оперативні цифри

За останні три дні військові РФ зазнали величезних втрат. Як в техніці, так і в особовому складі. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила оперативні дані за 24, 25 і 26 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24, 25, 26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.
Літаки 27
Вертольоти 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БПЛА ОТР 2
Кораблі / катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
Інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджені на веденні бою.
Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі за часом. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді й через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стежити за оперативною ситуацією в Україні можна в нашій онлайн-трансляції.
А також ми повідомляли, що в РНБО дали дані щодо втрат противника.