Ворог зазнав величезних втрат за три дні: оперативні цифри

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24, 25, 26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Літаки 27

Вертольоти 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БПЛА ОТР 2

Кораблі / катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджені на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі за часом. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді й через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати.