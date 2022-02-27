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Ворог зазнав величезних втрат за три дні: оперативні цифри

Автор: Анна Шиканова

За останні три дні військові РФ зазнали величезних втрат. Як в техніці, так і в особовому складі. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила оперативні дані за 24, 25 і 26 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24, 25, 26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.

Літаки 27

Вертольоти 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармат 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БПЛА ОТР 2

Кораблі / катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)

Інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджені на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати тільки по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі за часом. Надходження даних може відбутися на наступний день, а іноді й через день.

Крім того, якщо бій тривав вночі, і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити в яку добу відбулися ті чи інші втрати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стежити за оперативною ситуацією в Україні можна в нашій онлайн-трансляції.

А також ми повідомляли, що в РНБО дали дані щодо втрат противника.

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Війна Росії проти України