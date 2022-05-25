Враг обстрелял Северодонецк: много погибших и раненых. Наступление на город продолжается

По его словам, в последние дни, когда жилой массив обстреливают непрерывно, добраться до места гибели человека крайне сложно.

"Россияне бьют по скоплению людей. Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия - туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков", - написал Гайдай.

Глава Луганской области призвал граждан быть внимательными.

"Предатели могут быть среди вас. Якобы прятаться от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помочь врагу", - пояснил Гайдай.

Он также сообщил, что еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены, одной женщине пришлось ампутировать ногу.

"Количество поврежденного за вчерашний день жилья посчитать трудно. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре - в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три - в золотом и Тошковке, по два - в Екатериновке и почечном, один - в Горном", - отметил Гайдай.

По его словам, в эти минуты, при поддержке артиллерии, российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк.

Впрочем, за сутки было отбито девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Фото: россияне продолжают наступать на Северодонецк (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, как ранее рассказывал глава Луганской ОВА, российские войска значительно усилили обстрелы Луганской области. Северодонецк превращается в руины из-за постоянных авиаударов.

Также стало известно, что российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.

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