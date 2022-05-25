Ворог обстріляв Сєвєродонецьк: багато загиблих і поранених. Наступ на місто триває

За його словами, останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно.

"Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєвєродонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття - туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників", - написав Гайдай.

Голова Луганської ОВА закликав громадян бути уважними.

"Зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу", - пояснив Гайдай.

Він також повідомив, що ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено, одній жінці довелося ампутувати ногу.

"Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири - в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три - у Золотому та Тошківці, по два - в Катеринівці та Нирковому, один - в Гірському", - зазначив Гайдай.

За його словами, в ці хвилини, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк.

Втім, за добу було відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БПЛА типу "Орлан-10".

Фото: росіяни продовжують наступати на Сєвєродонецьк (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, як раніше розповідав голова Луганської ОВА, російські війська значно посилили обстріли Луганської області. Сєвєродонецьк перетворюється на руїни через постійні авіаудари.

Також стало відомо, що російська армія не залишає спроб прорватися на Донецькому напрямку та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Наразі загострилися бойові дії в районі Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.