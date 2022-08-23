Враг любит символизм. СБУ обратилась к украинцам из-за возможных провокаций на праздники

Предупреждение от СБУ

"Во время важных для украинцев праздников - Дня Государственного флага и Дня Независимости - каждый из нас должен с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности. Ведь за шесть месяцев полноценной войны враг продемонстрировал свою циничную политику в отношении мирного населения. Почти каждый день со стороны РФ происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилой инфраструктуре, которые вызывают гибель людей, разрушения и пожара", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что врага особенно "затрагивает несокрушимость украинских защитников и наш патриотизм".

"Поэтому, несмотря на действия страны-террориста и ее тяготение к символизму, провокаций можно ожидать и в ближайшие праздничные дни", - подчеркивают в сообщении.

Рекомендации украинцам

В ведомстве отмечают, что Силы безопасности и обороны как всегда делают все для безопасности граждан, но сейчас важны бдительность и осмотрительность каждого гражданина. Поэтому там призвали украинцев:

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, находящихся в ненадлежащих местах.

"И главное, в любое время - помогать украинским защитникам приближать нашу победу! Все будет Украина!"- добавляют в СБУ.

Чего ожидать 24 августа

Напомним, как рассказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт, вероятность того, что Россия на День Независимости Украины может прибегнуть к обстрелам наших городов. Провокации будут, но говорить о каком-то массированном обстреле именно 24-го августа не стоит, ибо угроза таких ударов хранится ежедневно. Впрочем, враг все же может попытаться ударить по Киеву.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой неделе оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - писало РБК-Украина в своем материале.

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