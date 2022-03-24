Враг готовит химические атаки: украинцам рассказали, как действовать в таких случаях

Российские военные могут использовать химические атаки на территории Украины. Оккупанты уже "обрабатывают" население России касательно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Подчеркиваем, в Украине нет таких лабораторий", - говорится в сообщении.
Что делать в случае химической атаки
При эвакуации во время химической атаки:
Напомним, в Чернигове произошла утечка аммиака в результате российского обстрела пищевого предприятия.
Мы также писали о том, что в Краматорске Донецкой области оккупанты в очередной раз применили запрещенные фосфорные боеприпасы.
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