Ворог готує хімічні атаки: українцям розповіли, як діяти в таких випадках

Російські військові можуть використовувати хімічні атаки на території України. Окупанти вже "обробляють" населення Росії щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

"Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні. Наголошуємо, в Україні немає таких лабораторій", - йдеться в повідомленні.

Що робити в разі хімічної атаки

Щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи.

Заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем.

Включити ТБ або радіо для отримання інструкцій.

Попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію.

При евакуації під час хімічної атаки: