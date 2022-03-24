Ворог готує хімічні атаки: українцям розповіли, як діяти в таких випадках

Російські військові можуть використовувати хімічні атаки на території України. Окупанти вже "обробляють" населення Росії щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.
"Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні. Наголошуємо, в Україні немає таких лабораторій", - йдеться в повідомленні.
Що робити в разі хімічної атаки
При евакуації під час хімічної атаки:
Нагадаємо, в Чернігові стався витік аміаку в результаті російського обстрілу харчового підприємства.
Ми також писали про те, що в Краматорську Донецької області окупанти в черговий раз застосували заборонені фосфорні боєприпаси.
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