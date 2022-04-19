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Враг действует по классической схеме: Арестович о наступлении России на Донбассе

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook_com_alexey_arestovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о тактике российских оккупантов в битве за Донбасс. По его словам, противник использует классическую схему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Арестовича.

"Проводит отвлекающие удары, но нацелен на продвижение от Изюма и так далее. Враг действует по классической схеме", - сказал советник главы ОП.

Напомним, ранее Арестович рассказал о задачах, которые поставили перед собой оккупанты в новом наступлении в Украине.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс

Война России против Украины идет 55-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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