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Ворог діє за класичною схемою: Арестович про наступ Росії на Донбасі

Фото: радник голови офісу президента Олексій Арестович (facebook_com_alexey_arestovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів про тактику російських окупантів у битві за Донбас. За його словами, противник використовує класичну схему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Арестовича.

"Проводить відволікаючі удари, але націлений на просування від родзинок і так далі. Ворог діє за класичною схемою", - сказав радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів про завдання, які поставили перед собою окупанти в новому наступі в Україні.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про початок битви за Донбас

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