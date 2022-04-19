Ворог діє за класичною схемою: Арестович про наступ Росії на Донбасі

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів про тактику російських окупантів у битві за Донбас. За його словами, противник використовує класичну схему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Арестовича .

"Проводить відволікаючі удари, але націлений на просування від родзинок і так далі. Ворог діє за класичною схемою", - сказав радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів про завдання, які поставили перед собою окупанти в новому наступі в Україні.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про початок битви за Донбас

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