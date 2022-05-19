Враг деморализован. Российским военным не выплачивают обещанные средства, - Генштаб
В рядах войск РФ наблюдается деморализация из-за того, что им не выплачивают деньги, обещанные высшим руководством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся", - сказано в сводке Генштаба.
При этом отмечается, что личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск стают более массовыми.
Ранее мы сообщали, что военным России начали сообщать о невозможности проведения ротации до конца войны против Украины.
Также мы писали, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о деморализации сил врага на территории оккупированной Автономной Республики Крым.
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