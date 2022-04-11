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В Крыму российские оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ, - Генштаб

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Автономная Республика Крым, Понедельник 11 апреля 2022 19:34
В Крыму российские оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ, - Генштаб Фото: Российские военные в оккупированном Крыму (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о деморализации сил врага на территории оккупированной Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

В войсках РФ на полуострове распространяются слухи о близком контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. После освобождения региона украинские войска якобы перейдут административную границу с АР Крым.

"Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым распространяется информация, что Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и мероприятия на Крымский полуостров", – говорится в сообщении.

К слову, в Офисе президента предполагали вынесение "за скобки" вопроса Крыма в переговорах с РФ.

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