Ворог деморалізований. Російським військовим не виплачують обіцяні кошти, - Генштаб

У лавах військ РФ спостерігається деморалізація через те, що їм не виплачують гроші, які їм обіцяє вище керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

При цьому зазначається, що особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ стають більш масовими.

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються", - сказано у зведенні Генштабу.

Раніше ми повідомляли, що військовим Росії почали повідомляти про неможливість проведення ротації до кінця війни проти України.

Також ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України заявив про деморалізацію сил ворога на території окупованої Автономної Республіки Крим.

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