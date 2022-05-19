ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворог деморалізований. Російським військовим не виплачують обіцяні кошти, - Генштаб

Новость на русском →
Четвер 19 травня 2022 18:57
Ворог деморалізований. Російським військовим не виплачують обіцяні кошти, - Генштаб Фото: солдати РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У лавах військ РФ спостерігається деморалізація через те, що їм не виплачують гроші, які їм обіцяє вище керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються", - сказано у зведенні Генштабу.

При цьому зазначається, що особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ стають більш масовими.

Раніше ми повідомляли, що військовим Росії почали повідомляти про неможливість проведення ротації до кінця війни проти України.

Також ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України заявив про деморалізацію сил ворога на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війська РФ ВС РФ выплат Генштаб ВСУ
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ