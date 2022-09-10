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Враг ли Беларусь Украине в войне с РФ: ответ министра обороны

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Белорусский режим Лукашенко предоставил РФ территорию страны для атаки на Украину. Но белорусский народ, в отличие от россиян не воспринимает Украину враждебно.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал министр обороны Алексей Резников.

"Они (россияне - ред.) настолько оторваны от ситуации, что верят в байки про нацизм, фашизм, у них есть неприятие украинского народа, в них враждебное отношение к украинскому народу и они, по сути, пассивно поддерживают политику своего руководства. Надеюсь, что белорусский народ так не думает", - сказал министр.

Вместе с тем, по его мнению, Путин может попытаться заставить Лукашенко использовать белорусскую армию против Украины. "Аншлюс Беларуси фактически состоялся. Но мои наблюдения за уже почти семь месяцев говорят, что нет пылкого желания белорусов воевать в Украине, это считывается руководством Беларуси", - считает Резинков.

Напомним, последнее исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям Беларуси. В августе 2022 года к белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 - 33%, в апреле 2021 - 4%), нейтрально - 34%, положительно - 10%.

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