Отношение украинцев к жителям Беларуси и России продолжает ухудшаться

Последнее исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. В августе 2022 года к россиянам негативно относятся 81% опрошенных (в апреле 2022 - 69%, в апреле 2021 - 41%), 14% - нейтрально, только 3% - положительно.

К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 - 33%, в апреле 2021 - 4%), нейтрально - 34%, положительно - 10%.

Наблюдается определенное "смягчение" в вопросе оценки необходимого времени на примирение украинцев с россиянами. Если в апреле 2022 года (опрос производился после освобождения Киевской от российских захватчиков) две трети говорили, что примирение невозможно, то в августе таких респондентов около половины. Треть считают, что возобновить отношения удастся через 20-30 лет, 14% считают, что это произойдет через 10-15 лет, и только 5% считают это возможным через несколько лет.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.