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Чи ворог Білорусь Україні у війні з РФ: відповідь міністра оборони

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Білоруський режим Лукашенка надав РФ територію країни для атаки на Україну. Але білоруський народ, на відміну від росіян, не сприймає Україну вороже.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив міністр оборони Олексій Резніков.

"Вони (росіяни, - ред.) настільки відірвані від ситуації, що вірять в байки про нацизм, фашизм, у них є несприйняття українського народу, у них вороже ставлення до українського народу і вони, по суті, пасивно підтримують політику свого керівництва. Маю надію, що білоруський народ так не думає", - сказав міністр.

Разом з тим, на його думку, Путін може спробувати змусити Лукашенка використати білоруську армію проти України. "Аншлюс Білорусі фактично відбувся. Але мої спостереження за уже майже сім місяців говорять, що немає палкого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі", - вважає Резінков.

Нагадаємо, останнє дослідження показало подальше погіршення ставлення українців до жителів Білорусі. У серпні 2022 року до білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 - 33%, у квітні 2021 - 4%), нейтрально - 34%, позитивно - 10%.

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