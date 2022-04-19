Враг активизировал наступление на Донецком и Таврическом направлениях, - сводка Генштаба
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах после активизации новой фазы войны РФ против Украины, и об оперативной обстановке на начало 55-х суток противостояния наших защитников вражескому вторжению.
Об этом 19 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Враг пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей, а также чтобы обеспечить сухопутный коридор с оккупированным Крымом.
Ракетно-авиационные удары оккупантов по гражданским объектам по всей территории Украины не прекращаются. Так, вчера была активизация нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях нашей страны.
В Слобожанском и Донецком операционных районах войска РФ проводят наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.
"Враг продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов российской федерации. Наряду с боевыми подразделениями осуществляет переброска подразделений обеспечения", - рассказали в Генштабе.
Кроме того, захватчики развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники, с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения.
На Слобожанском направлении противник продолжает частичную блокировку Харькова.
В Генштабе сообщили об информации, что в целях организации системы ПВО наступательной группировки враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. При этом в приграничных с Украиной районах российской Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
На Изюмском направлении войска РФ ведут наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки своей группировки на указанном направлении враг создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.
Так, основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений войск РФ в определенных районах.
На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачивается на выходе к админгранице Херсонской области. Чтобы улучшить тактическое положение, оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе Александровки. Также рашисты не прекращают обстрелы гражданских объектов в Николаеве.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений не фиксируется.
"Республика беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и разведки объектов на нашей территории", - отмечается в сводке.
В Генштабе рассказали, что по имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны ЧФ РФ составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.
Значительная часть военнослужащих таких бригад написала рапорты на отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.
ВСУ за минувшие сутки отбили на Донбассе 7 вражеских атак, уничтожив 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему, а также миномет противника с расчетом.
Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: 1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты.
Ранее сообщалось, что советник главы ОПУ Алексей Арестович назвал четыре задачи российских оккупантов на этой новой фазе войны.
Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что войска РФ начали наступление на Донбассе утром 18 апреля.
Срочные и важные сообщения о полномасштабной войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!