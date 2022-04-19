Ворог активізував наступ на Донецькому і Таврійському напрямках, - зведення Генштабу
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах після активізації нової фази війни РФ проти України, і про оперативну обстановку на початок 55-х діб протистояння наших захисників ворожому вторгненню.
Про це 19 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей, а також щоб забезпечити сухопутний коридор з окупованим Кримом.
Ракетно-авіаційні удари окупантів по цивільних об'єктах по всій території України не припиняються. Так, вчора була активізація завдання ракетних ударів по об'єктах в західних областях нашої країни.
У Слобожанському та Донецькому операційних районах війська РФ проводять наступальні та штурмові дії за окремими напрямками.
"Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів російської федерації. Поряд з бойовими підрозділами здійснює перекидання підрозділів забезпечення", - розповіли в Генштабі.
Крім того, загарбники розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення.
На Слобожанському напрямку противник продовжує часткове блокування Харкова.
У Генштабі повідомили про інформацію, що з метою організації системи ППО наступального угруповання ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" у Харківську область. При цьому в прикордонних з Україною районах російської Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, а також тилових районів розгорнуті зенітні ракетні дивізіони С-400 і С-300.
На Ізюмському напрямку війська РФ ведуть наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки свого угруповання на зазначеному напрямку ворог створив систему основних і запасних вогневих позицій реактивної та ствольної артилерії.
На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти активізували наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення.
Так, основні зусилля противника зосереджені на прориві оборони українських військ в Луганській і Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над Маріуполем. У Запорізькій області йде зосередження підрозділів військ РФ в певних районах.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджується на виході до адмінкордону Херсонської області. Щоб покращити тактичне положення, окупанти намагаються вести наступальні дії в районі Олександрівки. Також рашисти не припиняють обстріли цивільних об'єктів в Миколаєві.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується.
"Республіка білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території", - зазначається у зведенні.
У Генштабі розповіли, що за наявною уточненою інформацією, втрати 126-ї бригади берегової оборони ЧФ РФ складають до 75%. 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців убитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.
Значна частина військовослужбовців таких бригад написала рапорти на відмову від участі в бойових діях на території України.
ЗСУ за минулу добу відбили на Донбасі 7 ворожих атак, знищивши 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.
Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу були увражені 7 повітряних цілей: 1 літак, 4 БПЛА і 2 крилаті ракети.
Раніше повідомлялося, що радник глави ОПУ Олексій Арестович назвав чотири завдання російських окупантів на цій новій фазі війни.
Додамо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що війська РФ почали наступ на Донбасі вранці 18 квітня.
Термінові та важливі повідомлення про повномасштабну війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!