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Враг 10 раз обстрелял города Луганской области. Идут бои за Орехово, - глава ОВА

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Луганская область, Пятница 29 апреля 2022 08:35
Враг 10 раз обстрелял города Луганской области. Идут бои за Орехово, - глава ОВА Фото: последствия вражеского обстрела в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ обстреляли в Луганской области города Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье и Попасную за минувшие сутки. В населенных пунктах в результате атак были повреждены жилые дома, произошли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской общине громко почти непрерывно", - рассказал он.

Чиновник отметил, что в каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.

"Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь - гасить приходилось несколько часов", - пишет Гайдай в Telegram.

Что касается ситуации на фронте в Луганской области, что российские войска неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного.

"Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру - там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - отмечает глава ОВА.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли города Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

На Донбассе украинские военные за сутки отбили 9 вражеских атак. Наши бойцы уничтожили 6 танков противника, 1 артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитную установку, также сбили 1 самолет, 1 крылатую ракету и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке из-за вчерашнего обстрела оккупантов больница осталась без света и воды. В городе не смогут восстановить водоснабжение до окончания боевых действий.

Добавим, в течение того дня войска РФ сильно обстреливали город Лисичанск, в результате чего было уничтожено 13 жилых домов.

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