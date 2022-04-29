ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворог 10 разів обстріляв міста Луганської області. Тривають бої за Оріхове, - глава ОВА

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 29 квітня 2022 08:35
Ворог 10 разів обстріляв міста Луганської області. Тривають бої за Оріхове, - глава ОВА Фото: наслідки ворожого обстрілу в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстріляли в Луганській області міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля та Попасна за минулу добу. У населених пунктах в результаті атак були пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно", - розповів він.

Чиновник зазначив, що в кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарських будівель.

"Так, в одному із гаражних комплексів полум'я розповсюдилось на значну площу - приборкувати доводилось декілька годин", - пише Гайдай в Telegram.

Що стосується ситуації на фронті в Луганській області, що російські війська неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

"Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки та інфраструктуру, - там вже неможливо відновити воду, світло та газ", - зазначає глава ОВА.

Російські окупанти вчергове обстріляли міста Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

На Донбасі українські військові за добу відбили 9 ворожих атак. Наші бійці знищили 6 танків противника, 1 артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль і зенітну установку, також збили 1 літак, 1 крилату ракету і 5 безпілотних літальних апаратів.

Раніше повідомлялося, що у Сєверодонецьку через вчорашній обстріл окупантів лікарня залишилася без світла та води. У місті не зможе відновити водопостачання до закінчення бойових дій.

Додамо, протягом того дня війська РФ сильно обстрілювали місто Лисичанськ, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України
DAILY
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд: Україна може перемогти і переможе
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд: Україна може перемогти і переможе