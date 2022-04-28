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Обстрел больницы в Северодонецке: медучреждение осталось без воды и света

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Северодонецк, Четверг 28 апреля 2022 08:51
Обстрел больницы в Северодонецке: медучреждение осталось без воды и света Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

В Северодонецке Луганской области больница осталась без света и воды из-за обстрела оккупантов. Это одно из двух функционирующих медучреждений региона, где оказывается помощь пострадавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"На Луганщине остались всего две больницы, где оказывается помощь пострадавшему населению, - в Северодонецке и Лисичанске. Как видите, возможности одной из них русская армия несколько ограничила. Разрушениям различного значения подверглись три этажа. На одном из них произошло прямое попадание снаряда в палату. Женщина, которая там находилась, погибла на месте. Кстати, она была госпитализирована на прошлой неделе с осколочными ранением ног", - написал Гайдай.

По его словам, также на территории медучреждения повреждена котельная и складские помещения. После обстрелов в больнице исчезли свет и вода.

Однако, врачи продолжают оказывать помощь населению.

Напомним, что обстрел больницы оккупантами в Северодонецке произошел 27 апреля.

Добавим, в течение вчерашнего дня российские оккупанты сильно обстреливали город Лисичанск Луганской области, в в результате чего было уничтожено 13 жилых домов.

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