Оккупанты сильно обстреляли Лисичанск. В городе уничтожено 13 жилых домов, - глава Луганской ОВА
На протяжении 27 апреля российские оккупанты сильно обстреливали город Лисичанск Луганской области, в результате чего было уничтожено 13 жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Лисичанск - большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км", - заявил Гайдай.
По его словам, минувшей ночью произошло попадание в два дома, спасателям удалось потушить возгорания. При этом гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу все дома. А уже к вечеру россияне попали еще в три дома.
Российские военные снова обстреляли Лисичанск (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке - магазин, в Горном - столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен и теперь люди будут без света и мобильной связи.
"Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупационными войсками России", - добавил Гайдай.
Напомним, Сумскую область снова обстреляли из территории России. За полчаса было более полусотни прилетов.
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