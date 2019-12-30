Врачи рассказали о состоянии 64 освобожденных пленных

Сегодня, 30 декабря, в клиническую больницу "Феофания" прибыли 64 украинца, которые были освобождены из российского плена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного врача клиники Андрея Строканя.

По словам Строканя, ни один из освобожденных пленных, которые прибыли в клинику, не нуждается в интенсивной терапии. Он добавил, что среди них есть люди, которые могут сразу поехать домой, а затем продолжить лечение.

"Сейчас в клинике нет ни одного человека, который нуждался бы в интенсивной терапии. Все или в удовлетворительном состоянии, либо средней степени тяжести", - рассказал главный врач.

Строкань отметил, что часть освобожденных пленных нуждается в стоматологической помощи, у кого есть проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение хронических болезней.

"Три четверти, возможно даже пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен", - заявил он.

Кроме того, несколько пациентов нуждаются в проведении плановых операций.

"Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться плановых оперативных вмешательств после дообследования", - сказал Строкань.

Напомним, ранее в Министерстве обороны рассказали, что освобожденные из российского плена военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии. Военные будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы.

Как известно, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и контролируемыми Россией террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76". Кроме того, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская отметила, что Киев будет продолжать переговоры по возвращению домой еще 300 человек.