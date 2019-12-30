Лікарі розповіли про стан 64 звільнених полонених

Сьогодні, 30 грудня, до клінічної лікарні "Феофанія" прибули 64 українці, які були звільнені з російського полону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного лікаря клініки Андрія Строканя.

За словами Строканя, жоден зі звільнених полонених, які прибули в клініку, не потребує інтенсивної терапії. Він додав, що серед них є люди, які можуть відразу поїхати додому, а потім продовжити лікування.

"Наразі в клініці немає жодної людини, яка потребувала би інтенсивної терапії. Всі або у задовільному стані, або середнього ступеня тяжкості", - розповів головний лікар.

Строкань зазначив, що частина звільнених полонених потребує стоматологічної допомоги, у декого є прояви посттравматичного стресового розладу та загострення хронічних хвороб.

"Три чверті, можливо навіть п'ять шостих пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов'язковому порядку. Практично у всіх є в різних ступенях прояви посттравматичного стресового розладу і, звісно, загострення всіх хронічних хвороб, які у них були до моменту потрапляння в полон", - заявив він.

Крім того, декілька пацієнтів потребують проведення планових операцій.

"Є декілька пацієнтів, які будуть потребувати планових оперативних втручань після дообстеження", - сказав Строкань.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони розповіли, що звільнені з російського полону військовослужбовці перебувають у задовільному стані. ВІйськові будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби.

Як відомо, 29 грудня, відбувся обмін полоненими між Україною і контрольованими Росією терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76". Крім того, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська наголосила, що Київ продовжуватиме переговори щодо повернення додому ще 300 осіб.