В госпитале рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена военнослужащих

Фото: возвращение пленных (РБК-Украина / Виталий Носач)

Все военные в удовлетворительном состоянии

Начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук рассказал о состоянии здоровья украинских военных, которые вернулись домой после проведенного в воскресенье, 29 декабря, обмена пленными на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем все освобожденные из плена бойцы будут осмотрены военными врачами и специалистами медицинской службы.

"В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных сил Украины и военные психологи", - отметили в пресс-службе.

Казмирчук заверил, что необходимые специалисты для оказания такой помощи в центре есть.

Напомним, координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко заявила, что около 15 военных до сих пор находятся на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему освободили не всех военнослужащих. Он отметил, что обмен состоялся по формуле "всех установленных на всех установленных". Вопрос освобождения остальных пленных будет обсуждаться в Минске и в нормандском формате.