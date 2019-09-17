Врачам Института рака объявили о подозрении в вымогательстве денег у онкобольных пациентов

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

От вымогательства пострадали 7 семь человек

Сотрудники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака (НИР), причастным к завладению средствами онкобольных пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что подозрение получил заведующий поликлинического отделения НИР, а также один из врачей-онкологов.

Следователи установили, что заведующий отделением достоверно знал, что согласно действующему законодательству, медпомощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения предоставляется исключительно бесплатно, но совместно с врачом-онкологом организовал схему, при которой пациенты не могли воспользоваться бесплатной медпомощью.

"Злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии", - говорится в сообщении.

Посадовцям Національного інституту Раку повідомлено про підозру у заволодінні коштами онкохворих пацієнтів ПОСАДОВЦЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У ЗАВОЛОДІННІ КОШТАМИ ОНКОХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного Інституту Раку (НІР) МОЗ України, повідомлено про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян. У ході досудового розслідування, яке проводиться спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України та СУ ГУ НП в м. Києві, установлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу. Так, зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тож за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, у тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1 500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії. Крім того, вказані посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно. На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень. Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно. Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих. Також досудовим розслідуванням перевіряються відомості щодо порушень вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів службовими особами Національного Інституту Раку. Нагадаємо, 16.08.2019, столичною прокуратурою спільно з УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Нацполіції України були проведені обшуки у службових осіб Національного Інституту Раку. Прес-служба прокуратури міста Києва Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 17 вересня 2019 р.

Кроме того, злоумышленники рассказывали другим врачам, как нужно проводить консультации с пациентами, чтобы заставить их платить деньги за бесплатные лекарства.

В прокуратеру сообщили, что на данный момент установлено 7 потерпевших, которым злоумышленники причинили ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

"Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по установлению других потерпевших.

Напомним, в августе правоохранители провели обыски у служебных лиц НИР и обнаружили документацию, которая подтверждает причастность врачей к вымогательству взяток от пациентов и предпринимателей. В кабинетов одного из фигурантов дела обнаружили 20 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что арестованный за взятку глава Николаевского автодора вышел под залог. За него внесли залог в размере 2 миллионов гривен.