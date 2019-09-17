Лікарям Інституту раку оголосили про підозру у вимаганні грошей у онкохворих пацієнтів

Від вимагання постраждали 7 осіб

Працівники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку (НІР), причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ведомства.

Повідомляється, що підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один з лікарів-онкологів.

Слідчі встановили, що завідувач відділенням достовірно знав, що згідно з чинним законодавством, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безкоштовно, але разом з лікарем-онкологом організував схему, при якій пацієнти не могли скористатися безкоштовною меддопомогою.

"Зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, в тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії", - йдеться в повідомленні.

Посадовцям Національного інституту Раку повідомлено про підозру у заволодінні коштами онкохворих пацієнтів ПОСАДОВЦЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У ЗАВОЛОДІННІ КОШТАМИ ОНКОХВОРИХ ПАЦІЄНТІВ Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного Інституту Раку (НІР) МОЗ України, повідомлено про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян У ході досудового розслідування, яке проводитися спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України та СУ ГУ НП в м. Києві, встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безоплатно, спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не малі можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу Так, зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тож за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, у тому числі під поглядом благодійної допомоги, у сумі від 1 500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії. Крім того, вказані посадовці дали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно. На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень. Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно. Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих. Також досудовим розслідуванням перевіряються відомості щодо порушень вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів службовими особами Національного Інституту Раку. Нагадаємо, 16.08.2019, столичною прокуратурою спільно з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Нацполіції України булі проведені обшуки у службових осіб Національного Інституту Раку. Прес-служба прокуратури міста Києва Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 17 вересня 2019 р.

Крім того, зловмисники розповідали іншим лікарям, як потрібно проводити консультації з пацієнтами, щоб змусити їх платити гроші за безкоштовні ліки.

У прокуратурі повідомили, що на даний момент встановлено 7 потерпілих, яким зловмисники завдали збитків на суму близько 40 тисяч гривень.

"Зазначеним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушення передбачених ч. 1 ст. 184 і 3 ч. ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безкоштовну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненим повторно", - йдеться в повідомленні.

Вживаються заходи по встановленню інших потерпілих.

Нагадаємо, в серпні правоохоронці провели обшуки в службових осіб НІР і виявили документацію, яка підтверджує причетність лікарів до вимагання хабарів від пацієнтів і підприємців. У кабінетів одного з фігурантів справи виявили 20 тис. гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заарештований за хабар голова Миколаївського автодору вийшов під заставу. За нього внесли заставу в розмірі 2 мільйонів гривень.