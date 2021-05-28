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ВР может запретить изменение целевого назначения земли для строительства спортсооружений

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Украина, Пятница 28 мая 2021 12:54
ВР может запретить изменение целевого назначения земли для строительства спортсооружений Фото: Раде рекомендуют запретить изменение целевого назначения земли для строительства спортсооружений (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут запретить изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания спортивных сооружений. Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта поддержал соответствующий законопроект №5434.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает внести соответствующее изменение в статью 20 Земельного кодекса.

"Члены комитета поддержали законодательную инициативу. По их мнению, введение нормы позволит в случае принятия решений органами местного самоуправления о реорганизации (или ликвидации) коммунальных учреждений физической культуры и спорта, использовать земельные участки, на которых размещаются эти учреждения, по целевому назначению", - указано в сообщении.

Комитет решил рекомендовать Раде принять законопроект за основу и в целом.

"Соответствующий вывод комитета отправлен в комитет по вопросам аграрной и земельной политики", - проинформировали в ВР.

Напомним, вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Как писало РБК-Украина, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками "Ганьба". Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

Так, в середине ноября прошлого года ВР приняла этот закон за основу.

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