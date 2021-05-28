ВР может запретить изменение целевого назначения земли для строительства спортсооружений
В Украине могут запретить изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания спортивных сооружений. Комитет Верховной рады по вопросам молодежи и спорта поддержал соответствующий законопроект №5434.
Закон предлагает внести соответствующее изменение в статью 20 Земельного кодекса.
"Члены комитета поддержали законодательную инициативу. По их мнению, введение нормы позволит в случае принятия решений органами местного самоуправления о реорганизации (или ликвидации) коммунальных учреждений физической культуры и спорта, использовать земельные участки, на которых размещаются эти учреждения, по целевому назначению", - указано в сообщении.
Комитет решил рекомендовать Раде принять законопроект за основу и в целом.
"Соответствующий вывод комитета отправлен в комитет по вопросам аграрной и земельной политики", - проинформировали в ВР.
Напомним, вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.
Как писало РБК-Украина, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении, голосование за закон в зале сопровождалось криками "Ганьба". Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.
Так, в середине ноября прошлого года ВР приняла этот закон за основу.