ВР може заборонити зміну цільового призначення землі для будівництва спортспоруд

В Україні можуть заборонити зміну цільового призначення земельних ділянок , наданих для будівництва та обслуговування спортивних споруд. Комітет Верховної ради з питань молоді і спорту підтримав відповідний законопроект №5434.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує внести відповідну зміну до статті 20 Земельного кодексу.

"Члени комітету підтримали законодавчу ініціативу. На їхню думку, запровадження норми дасть можливість у разі прийняття рішень органами місцевого самоврядування про реорганізацію (або ліквідацію) комунальних закладів фізичної культури і спорту, використовувати земельні ділянки, на яких розміщуються ці заклади, за цільовим призначенням", - вказано у повідомленні.

Комітет вирішив рекомендувати Раді прийняти законопроект за основу та в цілому.

"Відповідний висновок комітету надіслано до комітету з питань аграрної та земельної політики", - поінформували у ВР.