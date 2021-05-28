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ВР може заборонити зміну цільового призначення землі для будівництва спортспоруд

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 12:54
ВР може заборонити зміну цільового призначення землі для будівництва спортспоруд Фото: Раді рекомендують заборонити зміну цільового призначення землі для будівництва спортивних споруд (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть заборонити зміну цільового призначення земельних ділянок, наданих для будівництва та обслуговування спортивних споруд. Комітет Верховної ради з питань молоді і спорту підтримав відповідний законопроект №5434.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує внести відповідну зміну до статті 20 Земельного кодексу.

"Члени комітету підтримали законодавчу ініціативу. На їхню думку, запровадження норми дасть можливість у разі прийняття рішень органами місцевого самоврядування про реорганізацію (або ліквідацію) комунальних закладів фізичної культури і спорту, використовувати земельні ділянки, на яких розміщуються ці заклади, за цільовим призначенням", - вказано у повідомленні.

Комітет вирішив рекомендувати Раді прийняти законопроект за основу та в цілому.

"Відповідний висновок комітету надіслано до комітету з питань аграрної та земельної політики", - поінформували у ВР.

Нагадаємо, набрав чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Як писало РБК-Україна, 28 квітня Рада прийняла відповідний проект закону в другому читанні, голосування за закон у залі супроводжувалося криками "Ганьба". Парламентарії почали його розгляд 16 березня і пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

Так, у середині листопада минулого року ВР схвалила цей закон за основу.

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