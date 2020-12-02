ВР сегодня рассмотрит закон о защите безработных и работодателей на время карантина

Верховная рада Украины в ходе сегодняшнего заседания намерена рассмотреть закон об усилении защиты безработных и работодателей на время карантина. Речь идет о законопроекте №3486.

Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания парламента.

Кроме того, нардепы хотят рассмотреть проект закона №4334. Он предусматривает, что с 1 января 2021 года официальное опубликование решений ВР будет происходить только в газете "Голос Украины".

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Также во втором чтении Рада намерена рассмотреть проект №2315 об обеспечении выполнения решения Конституционного суда Украины в части обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, в конце сентября комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР усилить защиту безработных и работодателей на время карантина, приняв законопроект №3486 во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, Рада вчера отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.