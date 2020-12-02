ВР сьогодні розгляне закон про захист безробітних та роботодавців на час карантину

Верховна рада України в ході сьогоднішнього засідання має намір розглянути закон про посилення захисту безробітних і роботодавців на час карантину. Йдеться про законопроект №3486.

Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту.

Крім того, нардепи хочуть розглянути проект закону №4334. Він передбачає, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень ВР відбуватиметься тільки в газеті "Голос України".

У другому читанні депутати планують розглянути законопроект №3628 про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Також у другому читанні Рада має намір розглянути проект №2315 про забезпечення виконання рішення Конституційного суду України в частині оскарження постанови суду про продовження терміну утримання під вартою.

Нагадаємо, в кінці вересня комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР посилити захист безробітних та роботодавців на час карантину, прийнявши законопроект №3486 у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, Рада вчора відстрочила введення касових апаратів для ФОПів. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №4439-д.