ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВР рекомендуют включить в повестку дня закон о приватизации госземель

Новости » Политика     11.03.2020 - 14:41
ВР рекомендуют включить в повестку дня закон о приватизации госземель
Фото: Николай Сольский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет уже готов рекомендовать Раде закон к рассмотрению в первом чтении

Профильный комитет парламента принял решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня сессии законопроект о вопросах приватизации государственных земель. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель аграрного комитета Николай Сольский.

Так, на заседании 11 марта комитет рассмотрел законопроект №3012 "О внесении изменений в Земельный кодекс о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций". Сольский отметил, что комитет уже готов рекомендовать парламенту рассмотреть этот законопроект.

"Комитет рекомендовал Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии. Это первый шаг, который мы могли сегодня сделать. Комитет уже готов рекомендовать Раде для рассмотрения в первом чтении. Но по процедуре сначала Рада включает в повестку дня, а потом мы в комитете рассматриваем", - пояснил Сольский.

Напомним, ранее анонсировалось, что агрокомитет 11 марта рассмотрит законопроект №3012 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций".

Как писало РБК-Украина, парламент может завершить рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли в пленарный четверг, 19 марта.

Добавим также, парламентарии рассмотрели уже почти 3300 правок ко второму чтению этого закона.

В Раде рассказали, когда может завершиться рассмотрение закона о рынке земли Агрокомитет Рады рассмотрит закон об изменениях в приватизацию госземель
Новости Украины приватизацияВерховная Радаземля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь