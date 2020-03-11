ВР рекомендуют включить в повестку дня закон о приватизации госземель

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет уже готов рекомендовать Раде закон к рассмотрению в первом чтении

Профильный комитет парламента принял решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня сессии законопроект о вопросах приватизации государственных земель. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель аграрного комитета Николай Сольский.

Так, на заседании 11 марта комитет рассмотрел законопроект №3012 "О внесении изменений в Земельный кодекс о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций". Сольский отметил, что комитет уже готов рекомендовать парламенту рассмотреть этот законопроект.

"Комитет рекомендовал Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии. Это первый шаг, который мы могли сегодня сделать. Комитет уже готов рекомендовать Раде для рассмотрения в первом чтении. Но по процедуре сначала Рада включает в повестку дня, а потом мы в комитете рассматриваем", - пояснил Сольский.

Напомним, ранее анонсировалось, что агрокомитет 11 марта рассмотрит законопроект №3012 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций".

Как писало РБК-Украина, парламент может завершить рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли в пленарный четверг, 19 марта.

Добавим также, парламентарии рассмотрели уже почти 3300 правок ко второму чтению этого закона.