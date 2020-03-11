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ВР рекомендують включити в порядок денний закон про приватизацію держземель

Новини » Політика     11.03.2020 - 14:41
ВР рекомендують включити в порядок денний закон про приватизацію держземель
Фото: Микола Сольський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет уже готовий рекомендувати Раді закон до розгляду в першому читанні

Профільний комітет парламенту прийняв рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного сесії законопроект щодо питань приватизації державних земель. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова аграрного комітету Микола Сольський.

Так, на засіданні 11 березня комітет розглянув законопроект №3012 "Про внесення змін до Земельного кодексу щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій". Сольський наголосив, що комітет вже готовий рекомендувати парламенту розглянути цей законопроект.

"Комітет рекомендував Верховній раді включити законопроект до порядку денного сесії. Це перший крок, який ми могли сьогодні зробити. Комітет уже готовий рекомендувати Раді до розгляду в першому читанні. Але по процедурі спочатку Рада включає у порядок денний, а потім ми в комітеті розглядаємо", - пояснив Сольський.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що агрокомітет 11 березня розгляне законопроект №3012 "Про внесення змін до Земельного кодексу України про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій".

Як писало РБК-Україна, парламент може завершити розгляд поправок до другого читання законопроекту про ринок землі в пленарний четвер, 19 березня.

Додамо також, парламентарії розглянули вже майже 3300 поправок до другого читання цього закону.

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