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ВР рекомендуют усилить соцзащиту в случае ущерба при авариях и пожарах

Новости » Политика     21.05.2020 - 11:13
ВР рекомендуют усилить соцзащиту в случае ущерба при авариях и пожарах

Предлагается отменить плановые проверки соблюдения правил пожарной и техногенной безопасности при наличии полиса страхования

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять за основу законопроект о первых шагах дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности. Законом предлагается усилить соцзащиту населения в случае получения ущерба при авариях и пожарах.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета рассмотрели соответствующий законопроект №3361 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первых шагах дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности".

Так, проектом предлагается отменить плановые проверки соблюдения правил пожарной и техногенной безопасности при наличии полиса страхования. Субъекты хозяйствования смогут заключать страховые полисы на случай пожаров, позволит отменить государственные проверки пожарной безопасности минимум на срок действия договора, максимум - на 6-10 лет.

"Это позволит гарантировать защиту и возмещение гражданам в случае непредвиденных ситуаций и обезопасить бизнес от потенциальных злоупотреблений контролирующих органов. По результатам обсуждения члены комитета принять решение рекомендовать парламенту принять законопроект №3361 за основу", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров предлагает Раде принять проект закона №3467 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об общеобязательном государственном социальном страховании осужденных к ограничению свободы или лишению свободы".

Как писало РБК-Украина, в Раде заблокировали подписание законопроекта №1149 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах).

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радастрахованиефинкомитет ВРУ
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