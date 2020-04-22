В Раде заблокировали подписание закона о пожарной безопасности в лесах

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон устанавливает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

В Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта №1149 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах). Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

В частности, в среду, 22 апреля, в парламенте зарегистрировали проект постановления №1149-П "Об отмене решения Верховной ради о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах". До рассмотрения этого постановления подписание закона заблокировано для спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Автор постановления - глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Напомним, в начале февраля Рада приняла за основу и в целом законопроект №1149. Изначально проект закона нардепы приняли за основу, отдав за него 352 голоса. Но потом он был принят в целом, за что проголосовали 322 парламентария.

Как писало РБК-Украина, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) 17 апреля вступил в силу.