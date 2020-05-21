ВР рекомендують посилити соцзахист у разі шкоди при аваріях та пожежах

Пропонується скасувати планові перевірки щодо дотримання правил пожежної і техногенної безпеки у разі наявності полісу страхування

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності. Законом пропонується посилити соцзахист населення у разі отримання шкоди при аваріях та пожежах.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Члени комітету розглянули відповідний законопроект №3361 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".

Так, проектом пропонується скасувати планові перевірки щодо дотримання правил пожежної і техногенної безпеки у разі наявності полісу страхування. Суб’єкти господарювання зможуть укладати страхові поліси на випадок пожеж, що дозволить скасувати державні перевірки пожежної безпеки щонайменше на строк дії договору, максимум - на 6-10 років.

"Це дозволить гарантувати захист та відшкодування громадянам у разі непередбачуваних ситуацій та убезпечити бізнес від потенційних зловживань контролюючих органів. За результатами обговорення члени комітету прийняти рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект №3361 за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Раді ухвалити проект закону №3467 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування засуджених до обмеження волі або позбавлення волі".

Як писало РБК-Україна, у Раді заблокували підписання законопроекту №1149 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах).

Автор: Юлия Струк