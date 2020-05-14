Кабмин предлагает ВР изменить два закона по социальному госстрахованию осужденных

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять проект закона №3467 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об общеобязательном государственном социальном страховании осужденных к ограничению свободы или лишения свободы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

В частности, предлагается внести изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", согласно которым предлагается установить для предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством, независимо от форм собственности, вида деятельности и хозяйствования, а также физических лиц-предпринимателей, использующих труд осужденных к ограничению свободы или лишению свободы, начисление единого социального взноса на сумму фактически начисленной заработной платы осужденных.

Также с целью обеспечения согласования норм Уголовно-исполнительного кодекса Украины предусматривается внести изменения в часть первую статьи 601 и части первой статьи 122 указанного кодекса в части обеспечения участия в общеобязательном государственном социальном страховании осужденных, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Напомним, комитет Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддерживает амнистию более 3 тысяч заключенных в связи с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля на сайте парламента появился текст законопроекта Кабинета министров №3397. Отмечалось, что в условиях жесткой экономии государственных средств акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц, которые будут продолжать отбывать наказание в указанных учреждениях. В случае принятия проекта закона предварительно будут подлежать освобождению 3009 лиц, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие.

Автор: Юлия Струк