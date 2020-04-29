ВР рекомендуют принять закон для введения института уголовных проступков

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроектом предлагается изменить 125 законодательных актов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять законопроект для введения института уголовных проступков. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета на своем заседании рассмотрели законопроект №3314 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

В комитете подчеркнули, что данный законопроект является одним из блока проектов, необходимых для введения института уголовных проступков, который должен заработать в Украине с 1 июля 2020 года.

Законопроектом в разделе I предлагается внести изменения в 125 законодательных актов Украины изменения, согласно которым слово "преступление" в их тексте заменяется словами "уголовное преступление", слова "преступление небольшой тяжести" заменяются словами "уголовный проступок", слова "преступление средней тяжести" заменяются словами "нетяжелое преступление", а также вносятся другие редакционные коррективы, направленные на приведение национального законодательства в соответствие с понятийным аппаратом, которым оперирует закон об институте уголовных проступков.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №3314 в первом чтении", - указано в сообщении.

Напомним, комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде Украины согласовать Бюджетный кодекс с законом об уголовных проступках.

Как писало РБК-Украина, в конце января в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили готовность к внедрению института уголовных проступков в 2020 году.