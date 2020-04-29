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ВР рекомендують схвалити закон для запровадження інституту кримінальних проступків

Новини » Політика     29.04.2020 - 12:33
ВР рекомендують схвалити закон для запровадження інституту кримінальних проступків
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроектом пропонується змінити 125 законодавчих актів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту схвалити законопроект для запровадження інституту кримінальних проступків. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, члени комітету на своєму засіданні розглянули законопроект №3314 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

У комітеті підкреслили, що даний законопроект є одним із блоку проектів, необхідних для запровадження інституту кримінальних проступків, який має запрацювати в Україні з 1 липня 2020 року.

Законопроектом у розділі І пропонується внести зміни до 125 законодавчих актів України зміни, відповідно до яких слово "злочин" у їх тексті замінюється словами "кримінальне правопорушення", слова "злочин невеликої тяжкості" замінюються словами "кримінальний проступок", слова "злочин середньої тяжкості" замінюються словами "нетяжкий злочин", а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність до понятійного апарату, яким оперує закон про інститут кримінальних проступків.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №3314 у першому читанні за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань бюджету рекомендує Верховній раді України узгодити Бюджетний кодекс із законом про кримінальні проступки.

Як писало РБК-Україна, наприкінці січня у Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили готовність до впровадження інституту кримінальних проступків у 2020 році.

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