ВР рекомендуют принять правила обнародования отчетов о финансировании электронных СМИ

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Документ рекомендуют принять за основу

Комитет парламента по вопросам свободы слова и информационной рекомендует Верховной раде принять правила обнародования отчетности о финансировании электронных средств массовой информации, приняв соответствующий законопроект №8494. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление парламента.

В частности, на заседании 7 ноября члены комитета обсудили соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации.

Так, документом предлагается ввести законодательные основы обеспечения финансовой прозрачности организаций, осуществляющих вещание в Украине, установить соответствующие правила обнародования отчетности о финансировании электронных СМИ, а также наделить Национальную раду Украины по вопросам телевидения и радиовещания контрольными полномочиями по проверке достоверности предоставленных сведений.

"По результатам обсуждения принято решение комитета рекомендовать Верховной раде проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении основ финансовой прозрачности электронных СМИ принять в первом чтении за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году комитет парламента по вопросам предотвращения коррупции рекомендовал Верховной раде обязать подавать декларации владельцев СМИ. Однако при принятии закона о е-декларировании во втором чтении эта норма была отклонена.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году парламент принял проект закона №1831 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности средств массовой информации, а также реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания". За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов.

Добавим, в апреле 2018 года в Беларуси усилили контроль за интернет-СМИ.