ВР рекомендують схвалити правила оприлюднення звітів про фінансування електронних ЗМІ

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Документ рекомендують прийняти за основу

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформаційної рекомендує Верховній раді схвалити правила оприлюднення звітності про фінансування електронних засобів масової інформації, прийнявши відповідний законопроект №8494. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління парламенту.

Зокрема, на засіданні 7 листопада члени комітету обговорили відповідний законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації.

Так, документом пропонується запровадити законодавчі засади забезпечення фінансової прозорості організацій, які здійснюють мовлення в Україні, встановити відповідні правила оприлюднення звітності про фінансування електронних ЗМІ, а також наділити Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення контрольними повноваженнями щодо перевірки достовірності наданих відомостей.

"За результатами обговорення ухвалено рішення комітету рекомендувати Верховній раді проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації прийняти в першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у минулому році комітет парламенту з питань запобігання корупції рекомендував Верховній раді зобов'язати подавати декларації власників ЗМІ. Однак під час прийняття закону про е-декларування у другому читанні цю норму було відхилено.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2015 році парламент ухвалив проект закону №1831 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення". За відповідне рішення проголосували 237 депутатів.

Додамо, у квітні 2018 року у Білорусі посилили контроль за інтернет-ЗМІ.