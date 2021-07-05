ВР рекомендуют окончательно одобрить закон Зеленского о реформе Высшего совета правосудия

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы по поводу порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, №5068, в редакции предложенной комитетом", - сказано в сообщении.

Закон определяет порядок образования и деятельности Этического совета.

В документе прописаны полномочия и порядок деятельности этого совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности.

Также определены и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.