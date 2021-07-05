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ВР рекомендуют окончательно одобрить закон Зеленского о реформе Высшего совета правосудия

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют изменить порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРУ. Комитет по вопросам правовой политики рекомендует принять соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №5068 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законы по поводу порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, №5068, в редакции предложенной комитетом", - сказано в сообщении.

Закон определяет порядок образования и деятельности Этического совета.

В документе прописаны полномочия и порядок деятельности этого совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности.

Также определены и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.

Напомним, Рада приняла этот закон в первом чтении в конце мая.

Как писало РБК-Украина, в начале мая Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по проекту закона президента №5068. Документ содержит 11 рекомендаций комиссии.

Так, законопроекты о реформе ВСП Зеленский внес в Раду в феврале 2021 года.

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