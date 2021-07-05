RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ВР рекомендують остаточно схвалити закон Зеленського про реформу Вищої ради правосуддя

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують змінити порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Комітет з питань правової політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект президента Володимира Зеленського №5068 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, №5068, у редакції запропонованій комітетом", - сказано у повідомленні.

Закон визначає порядок утворення та діяльності Етичної ради.

У документі прописані повноваження і порядок діяльності цієї ради щодо встановлення відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики і чесноти.

Також визначено і порядок діяльності Служби дисциплінарних інспекторів ВРП у якості самостійного структурного підрозділу. Дисциплінарних інспекторів призначатимуть за результатами конкурсу. Закон встановлює їх правовий статус і обсяг повноважень.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон у першому читанні наприкінці травня.

Як писало РБК-Україна, на початку травня Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо проекту закону президента №5068. Документ містить 11 рекомендацій комісії.

Так, законопроекти про реформу ВРП Зеленський вніс у Раду в лютому 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
штрафВерховна рада