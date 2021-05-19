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Рада одобрила закон Зеленского об избрании на должности членов ВСП за основу

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Киев, Среда 19 мая 2021 13:44
Рада одобрила закон Зеленского об избрании на должности членов ВСП за основу Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Порядок избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП планируют изменить. Верховная рада одобрила за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5068.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 245 нардепов.

Данный закон глава государства определил как неотложный.

Он определяет порядок образования и деятельности Этического совета. В его состав будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и/или в сфере судебной реформы соответствии с международными договорами.

В законе прописаны полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели.

Также определен и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал одобрить этот проект закона за основу.

Как писало РБК-Украина, в начале мая Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по проекту закона президента №5068. Документ содержит 11 рекомендаций комиссии к тексту законопроекта.

Так, соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в феврале 2021 года.

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