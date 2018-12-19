ВР рекомендуют изменить 2 кодекса из-за закона об электронных доверительных услугах

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Законопроекты рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам информатизации и связи рекомендует поддержать в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, на своем заседании 18 декабря комитет рассмотрел законопроект №8371 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах".

"Депутаты приняли решение рекомендовать Верховной раде принять его за основу в первом чтении. При обсуждении отмечалось, что данный законопроект является чисто техническим и разработан для обеспечения использования нового понятийного аппарата, введенного в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардепы поддержали и проект закона №8372 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах". Так, комитет рекомендовал главному комитету по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовать Раде принять данный закон за основу, доработав его с учетом положений действующего закона "О едином таможенном тарифе", и выложить его при подготовке ко второму чтению в новой редакции.

Напомним, в мае Кабмин внес в парламент законопроекты об изменениях в один закон и два кодекса в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах".

В ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об электронных доверительных услугах". Он направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.